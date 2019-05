Sminate terug in Vlaams Parlement: “We hebben goed standgehouden” DBS

21u41 2 Londerzeel De Londerzeelse oud-burgemeester Nadia Sminate was van op de tweede plek op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement al zeker van haar zitje voor de komende legislatuur.

“Maar het is duidelijk dat we in Vlaams-Brabant goed standhouden ten opzichte van de rest van Vlaanderen. Het Dries Van Langenhove-effect was dus zeker niet zo groot”, zegt Sminate. “We mogen dus redelijk tevreden zijn. We komen van zeven en houden nog zes zetels over. Ik denk vooral dat onze manier van campagne voeren goed is aangeslagen. Met Theo (Francken, red.) zijn we werkelijk in elke kleine en grote gemeente in de provincie langsgeweest. We hebben daarbij met alle soorten mensen proberen praten.”

Sminate staat ook in de top vijf van populairste politici in de kieskring Vlaams-Brabant met (voorlopig) al bijna 15.000 stemmen terwijl de telling nog niet compleet is.