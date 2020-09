Slippartij door olie op wegdek A12 in Londerzeel: snelweg richting Antwerpen afgesloten HAA

16 september 2020

14u01

Bron: Belga, Vlaams Verkeerscentrum 10 Londerzeel De A12 richting Antwerpen is momenteel afgesloten ter hoogte van Londerzeel. Een auto en een vrachtwagen zijn er geslipt over olie op het wegdek, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen staat in schaar en de auto is in de grasberm beland. De olie is afkomstig van een kraanwagen, die gestopt is langs de snelweg.

Hoelang de hinder zal duren, is voorlopig onduidelijk. Het oliespoor moet opgeruimd worden. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving te vermijden. Wie van Brussel naar Antwerpen moet, kiest best voor de E19.

Het is de tweede keer vandaag dat een snelweg volledig afgesloten moet worden. Eerder was dat op de E17 richting Gent in Beervelde ook het geval na een zwaar ongeval waarbij een 62-jarige trucker het leven liet.

Update: #A12 Ongeval thv Londerzeel → Antwerpen. #A12 afgesloten en omleiding via #E19. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

