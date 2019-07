Slachtoffer dodelijk ongeval op A12 laat zwangere vrouw achter: “Andrik was een crème van een gast” Dimitri Berlanger

26 juli 2019

16u34 6 Londerzeel De man die donderdag om het leven kwam bij een dramatisch ongeval op de A12 richting Antwerpen is de 31-jarige Andrik Fol uit Londerzeel. Hij woonde voorlopig in Waasmunster en was op weg naar zijn werk. De jongeman was nog maar onlangs getrouwd. Zij n vrouw is ook in verwachting. Andrik speelde de voorbije drie seizoenen bij de B-ploeg van voetbalclub Delta Londerzeel. “Een crème van een gast”, zegt voorzitter Erik Pelemans, die het nauwelijks kan vatten. Voor de club is het al de tweede zware opdoffer op een paar maanden tijd.

De dertiger reed kort na 11 uur met zijn wagen frontaal in op een stilstaande vrachtwagen aan de verkeerslichten op de A12 in Willebroek. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Door de vaststellingen en de takeling was er urenlang verkeershinder en dat zorgde ook voor een stroeve instroom naar Tomorrowland.

Andrik Fol was afkomstig uit Londerzeel maar woonde nu voorlopig in Waasmunster. Binnenkort zou hij terug verhuizen naar Londerzeel waar hij een huis aan het renoveren was. Nog maar zeven maanden geleden was hij getrouwd en zijn vrouw is in verwachting.

Amper zeven maanden geleden overleed al een speler van ons, de 17-jarige Mathias Dooms toen hij in Kapelle-op-den-Bos onder een bus belandde met zijn fiets. Dit is véél te véél van het goede...” Voorzitter Delta Londerzeel

De voorbije drie seizoenen speelde hij bij de B-ploeg van Delta Londerzeel. Daar was hij ook kapitein. “Het was een crème van een gast. Altijd stond hij voor iedereen klaar”, zegt een geëmotioneerde voorzitter Erik Pelemans “Omdat hij graag nog een stapje hoger wou voetballen was hij dit jaar naar de eerste ploeg van FC Kapelle-op-den-Bos verkast. Maar dat gebeurde in de allerbeste verstandhouding. Hij was echt enorm geliefd door iedereen. Andrik was altijd gelukkig en enorm positief. Ik kan het amper geloven. De berichten blijven binnenstromen. Ik heb al meer dan 100 Whatsapp’jes en sms’en gekregen. Ook van ploegen uit de streek.”

Match als eerbetoon

Komend weekend speelt Delta normaal een vriendenmatch tegen VK Daltons Malderen. “De match gaat gewoon door. Als eerbetoon voor hem. We zullen een minuut stilte in acht nemen en met een rouwband spelen. Het traditionele feestje met discobar achteraf wordt afgelast. Er valt niets te vieren.”

Over de omstandigheden van het ongeval wil Pelemans zich niet uitlaten. Volgens het Antwerpse parket was de bestuurder mogelijk afgeleid waardoor hij de stilstaande vrachtwagen niet heeft opgemerkt.

Het is voor de club Delta Londerzeel en voorzitter Erik Pelemans overigens de tweede zware dobber op een aantal maanden tijd. “Amper zeven maanden geleden overleed onze 17-jarige speler Mathias Dooms toen hij in Kapelle-op-den-Bos onder een bus belandde met zijn fiets. Dit is véél te véél van het goede...”

Ook bij FCE Kapelle-op-den-Bos, de nieuwe club van Andrik, wordt met consternatie gereageerd. De heetste dag ooit, veranderde bij FCE in een koude, wrede dag toen we het jammerlijke nieuws vernamen dat onze speler Andrik om het leven kwam”, klinkt het in een bericht op Facebook.