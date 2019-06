Senioren uit de bol dankzij Geena Lisa en Andrea Croonenberghs RDK

16 juni 2019

09u24 0

Enkele honderden Londerzeelse senioren hebben zich zaterdagmiddag kunnen uitleven tijdens het jaarlijkse seniorenfeest van de gemeente. Sporthal Blauvenne liep vol voor de optredens van Geena Lisa en Andrea Croonenberghs. Zij brachten Nederlandstalige hits onder de vorm van de liveshow ‘Zo was er maar één’, een knipoog naar het televisieprogramma ‘Zo is er maar één’. Dat programma werd jarenlang gepresenteerd door zangeres en televisieomroepsters Yasmine. Zij overleed tien jaar geleden en kreeg zaterdag dan ook een prominente plaats in het belevingsconcert.

De senioren konden het duidelijk smaken, want ze genoten met volle teugen van het optreden van Andrea Croonenberghs en Geena Lisa.