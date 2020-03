Schattige drukte bij Vogelopvangcentrum Malderen: “We kunnen wel wat helpende handen gebruiken om al deze bekjes te voederen” Margo Koekoekx

15 maart 2020

18u52 0 Londerzeel De eerste eendjes komen binnen bij het Vogelopvangcentrum (VOC) in Malderen. Gek vroeg is dat niet. Het idee dat eieren pas in mei gelegd worden klopt voor veel gevederde vrienden namelijk niet. “De drukte is begonnen”, bevestigt Franky van het Vogel Opvang Centrum in Malderen. “We kunnen dus wel wat extra handen gebruiken om alle dieren te voederen.”

Op vrijdag moesten ze al twee maal uitrukken om kauwen uit schouwen te halen en ook de eerste eendenkuikentjes laten van zich horen. “Mensen belden ons om kuikens te melden zonder moeder of vader in de omgeving. Het donkerste eendje zat in de riolering. Dat komt geregeld voor.” De eendjes blijven eerst drie weken binnen om aan te sterken en blijven dan nog een maand logeren. Dan heeft hun dons ook plaatsgemaakt voor echte veren.

Veel jonge dieren zorgen automatisch voor meer drukte bij het VOC. Wie zich geroepen voelt, kan terecht op de website www.vogelopvangcentrum-malderen.be.