Rioleringswerken in Topmolen Londerzeel Margo Koekoekx

30 juni 2020

In Sint Jozef in Londerzeel zijn momenteel rioleringswerken aan de gang. Die werken in Topmolen zouden normaal op 3 juli afgerond zijn. Tot dan staan er alternerende verkeerslichten zodat de doorgang voor verkeer wel mogelijk blijft.