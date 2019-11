Rik eet 2,55 meter XXL-frikandellen van De Romeo's op Belgisch Kampioenschap: “Ik heb ervan genoten, het was lekker” JCV

17 november 2019

20u26 22 Londerzeel Rik Nauwelaerts uit Beerzel mag zich Belgische Kampioen XXL-frikandel eten noemen. De dertiger at maar liefst zeven en een kwart van de extra grote curryworsten. “Aan de achtste was ik al begonnen dus die heb ik maar dan na de wedstrijd opgegeten.”

255 centimeter aan XXL-frikandel werkte Nauwelaerts op amper een half uur naar binnen, maar liefst 40 centimeter meer dan zijn eerste achtervolger. “En ik heb ervan genoten, het was lekker”, zegt hij even na de wedstrijd. “Of ik een speciaal trucje heb? Niet echt, gewoon blijven eten. Liefst met mayonaise want dat schuift beter. Ik kom volgende keer zeker terug om mijn titel te verdedigen.”

Op het einde van de wedstrijd was ik al aan mijn achtste worst begonnen. Ik heb die dan maar in de zaal opgegeten. Zonde om dat te laten liggen Winnaar Rik Nauwelaerts

Nauwelaerts is niet aan zijn proefstuk toe, want hij kroonde zich in het verleden al meermaals tot kampioen curryworsten eten. “Normaal doe ik vijf of zes wedstrijden per jaar, maar dit is al mijn zevende”, zegt hij. “Ik had er wel een goed gevoel bij omdat ik goed in de gaten kon houden wat mijn concurrenten deden. Ik geef hen graag de indruk dat ze aan het winnen zijn, om hen dan in te halen. Op het einde van de wedstrijd was ik al aan mijn achtste worst begonnen. Ik heb die dan maar in de zaal opgegeten. Zonde om dat te laten liggen.”

Opvallend is dat Nauwelaerts er erg sportief voorkomt. “In mijn vrije tijd loop ik onder andere ultramarathons, heel lange loopwedstrijden over ruw terrein", zegt hij. “Ik denk dat de competitie hier me gewoon aantrekt. Ik ga alleszins vaker sporten dan dat ik zo veel eet. Al is het niet zo dat ik nu ga vasten. Morgenvroeg zet ik mij gewoon aan het ontbijt.”

Verjaardag

Het kampioenschap werd georganiseerd om de veertigste verjaardag van frituur De Smulboetiek in Malderen te vieren. Daarvoor was naast de frituur een speciale tent opgetrokken. De sfeer had er veel weg van een spannende veldrit. “Er is veel vork en heel veer sfeer”, zegt uitbater Gaston Van Damme. “We zijn al het heel weekend bezig met onze verjaardag. Vrijdag was het receptie en zaterdag heeft voetbalploeg Real Maldrid hier zijn twintigjarig bestaan gevierd.”

Van Damme kon ook rekenen op de steun van de charmezangers De Romeo's. “Ik was hen tegengekomen omdat wij elk jaar frietjes bakken in een houtbedrijf hier dicht bij en zij daar optraden”, zegt hij. “Ze waren meteen akkoord om hieraan mee te werken.”

Voor Romeo Gunther Levi was het een ongebruikelijke, maar fijne avond. “De sfeer is echt uitbundig”, zegt hij. “Malderen is hier duidelijk al weken mee bezig. Wij zijn hier om als gastjury een oogje in het zeil te houden en de kandidaten aan te moedigen. Als je ziet hoeveel XXL-frikandellen zij binnen krijgen, dat is ongelooflijk. Ik heb al moeite met een, zonder frieten dan nog. Maar ja, die mannen zijn goed getraind natuurlijk.”