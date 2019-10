Provincie organiseert informatie- en participatieavond voor nieuwe bedrijventerrein Margo Koekoekx

03 oktober 2019

In Londerzeel komt er een nieuw bedrijventerrein ter hoogte van het Pilatusveld, tussen de Mechelsestraat en Eeckhout. De focus zal liggen op kleine en middelgrote bedrijven en ze schermen het terrein af door middel van een groene berm.

Ook jij kan je mening delen en aanhalen wat jij als inwoner belangrijk vindt. De gespreksavond vindt plaats op dinsdag 5 november om 19 uur in de refter van het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel (GTIL), Daalkouter 30. Hiervoor dien je je wel in te schrijven. De inschrijvingen lopen tot zondag 13 oktober. Wil je er graag bij zijn? Neem een kijkje op de website www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu en schrijf je in.