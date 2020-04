Proostpakket om virtueel bier te proeven én je stamcafé te steunen Margo Koekoekx

24 april 2020

17u23 0 Londerzeel In wat een ver verleden lijkt, spraken enkele vrienden geregeld af om samen iets te gaan drinken. Tot het coronavirus kwam. Lockdown. Café’s dicht. Sociaal contact weg. De groep besloot dan maar virtueel biertjes te proeven en bedachten een plan om de Londerzeelse café’s te steunen. Het Proostpakket is een feit. Je kiest bij aankoop zelf naar welk café jouw vijf euro steun gaat.

Je stopt de kinderen in bed en enkele minuten later zit ja ‘al op café’, dat is eigenlijk wel gemakkelijk en plezant Nathalie Guidé

Als vriendengroep gingen ze geregeld op café, om te vergaderen, maar ook voor een gezellige babbel. “Op café gaan doe ik persoonlijk meer voor het sociaal contact en de babbel over koetjes en kalfjes dan om bieren te proeven. Ik kies dan standaard voor een pils of een bier dat ik ken”, vertelt Nathalie Guidé.

Virtueel op café

“Jeroen bedacht het virtueel pintelieren als alternatief voor onze avondjes op café. Hij kent wel wat van bieren en stelde voor om samen virtueel bier te proeven”, zegt Tom. Sinds enkele weken vloeit het gerstenat elke woensdag en zaterdag vanaf 21u over de tongen. “Tot nu toe kende ik nog geen enkel bier maar ik heb toch al een nieuwe favoriet. Grosse Bertha kon mijn smaakpapillen wel bekoren!”

Ook Nathalie vond het vooral leuk om uit haar comfortzone te treden. “Je vervalt in je gewoonten op café, nu beslist de groep welke bieren op tafel komen en leer je nieuwe dingen drinken. Ik ga graag virtueel op café. Intussen zeggen we dat ook al zo. Eerst de kinderen in bed stoppen en dan ‘gaan we op café’. Het is eerst wat onwennig maar nu vergeet je binnen de kortste keren dat je achter je computer zit.”

Het idee

Daarna beseften ze dat ze dit konden commercialiseren om de cafébazen te steunen. “Omdat Valerie -één van de vrienden- haar man zelf caféhouder van De Blauwe Reiger is, wisten we dat ze alle steun kunnen gebruiken”, zegt Nathalie.

Ze namen contact op met brouwerij Vercauteren en Drankencentrale Maes en lanceerden het Proostpakket. PRO van Pro1840 zit er dan wel in, ze wouden het vooral neutraal houden en mee de handen uit de mouwen steken. Intussen kregen ze van uit Willebroek al de vraag of ze dit initiatief mochten overnemen. “Natuurlijk hebben we daar ‘ja’ op gezegd. Dat is net leuk dat zij ook de horeca in hun gemeente willen steunen.” En zo kreeg ‘op café gaan’ een andere betekenis in de huidige coronasituatie. momenteel staat de teller op 75 pakketten en dat mag gerust nog de lucht inschieten. Gun jezelf lekkere biertjes en steun er je stamcafé mee.

“We hopen vooral dat mensen van de bieren genieten maar kunnen wel echt aanraden om het samen met vrienden via videochat te doen. Zo stimuleren we het sociaal contact”, aldus Nathalie.

Hoe werkt het?

Momenteel is er één Proostpakket te verkrijgen bij brouwerij Vercauteren en Drankencentrale Maes. Een pakket bevat vijf Belgische bieren, zij het wat specialere bieren als een Duvel Tripel Hop Cashmere of Vicaris Tripel. Je betaalt vijftien euro waarvan je bij het afrekenen bepaald naar welk café vijf euro van jouw betaling gaat.

Binnenkort komt er een tweede pakket ‘Lokaal Proostpakket’. “Daarin komen dan vijf bieren te zitten die een link met Londerzeel hebben. Zo is Patron samengesteld door een Londerzelenaar en brouwde Vercauteren zelf een bier Kossaat”, zegt Tom Troch.