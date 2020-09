Proefproject schoolstraat in Londerzeel loopt vanaf nu: “Veiligheid staat voorop” Margo Koekoekx

01 september 2020

17u47 0 Londerzeel Om de veiligheid aan de school Virgo Sapiens te verhogen, loopt de komende twee maanden een proefproject. Er wordt uitgetest of de Ursulinenstraat niet beter een schoolstraat zou zijn. Dat betekent minder auto’s en veilige opties voor voetgangers en fietsers. Evaluatie volgt na 31 oktober 2020.

Vanaf september is de Ursulinenstraat niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer op de start- en einduren van de school. Op het Heldenplein is gedeeltelijk verkeer in beide rijrichtingen wel toegelaten. Je kan het Heldenplein verlaten via de inrit aan de Brusselsestraat, op momenten dat dat niet kan via de Ursulinenstraat.

Parkeren en stationeren

Zowel op het gedeelte van de Berkenlaan tussen de Ursulinenstraat en de Brusselsestraat, als in de Brusselsestraat tussen het Administratief Centrum en het kruispunt met de Berkenlaan, mag je niet meer parkeren of stationeren tijdens de spitsuren van de school. Dat wil zeggen dat de bovengenoemde maatregelen van kracht zijn op schooldagen in de ochtend van 7.30 tot 9.30 uur en in de namiddag van 15 tot 17 uur. Met woensdag als uitzondering. Dan geldt het van 12 tot 13.30 uur. “De periodes zijn langer dan gebruikelijk omdat niet alle lessen op hetzelfde tijdstip starten door de lopende coronamaatregelen”, zegt schepen voor Onderwijs Greet Segers (CD&V).

“We zien ouders en leerlingen graag duurzaam naar school komen. Met de fiets, de bus of te voet. Wie toch met de wagen komt omdat het niet anders kan, kan die kwijt op wandelafstand van de school.” Dat kan op het terrein in de Gildenstraat, aan het nieuwe kerkhof (Beemden) of tegenover het oude kerkhof in de Berkenlaan.