Populair pop-up bikepark verdwijnt Margo Koekoekx

01 september 2020

15u47 0 Londerzeel Het pop-up bikeparcours naast het recyclagepark in Londerzeel had succes. Nu is het tijd om af te breken. Er komen tijdelijk parkeerplekken.

Londerzeel bouwde tussen het recyclagepark en de begraafplaats in Beemden een mountainbike parcours. Normaal slaat de gemeente daar overtollige grond op. Gezien er in de zomer niet veel beweging zou zijn en er nood was aan leuke plekken om uit je kot te komen, maakten ze het parcours.

“Tot er elders dringend grond te veel of te weinig is, ligt dit parcours klaar voor wie wil. Dus profiteer ervan zolang het duurt”, klonk het eind juli. Intussen is het zover. Het parcours zal verdwijnen. “Gezien het een groot succes was tijdens de zomer bekijken we of er tegen volgende zomer elders een definitief parcours kan komen. Dat staat echter nog niet vast.”

De komende tijd zal het een plek zijn waar je je auto kwijt kan. In de Ursulinenstraat loopt namelijk het proefproject voor de mogelijke komst van een schoolstraat.

