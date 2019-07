Politiezone KLM verdeelt 2.250 euro onder drie goede doelen DBS

04 juli 2019

18u21 0 Londerzeel De politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) heeft zo’n 2.250 euro verdeeld over drie goede doelen.

De uitreiking vond plaats op het commissariaat in Londerzeel tijdens een feestelijke receptie. De drie cheques gingen respectievelijk naar ALS Liga - Ligue SLA, Think Pink België en vzw Vakantiedialyse (een initiatief van OLV Ziekenhuis Aalst Asse Ninove). Het bedrag is afkomstig van de opendeurdag eind april.