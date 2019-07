Politiezone KLM investeert 75.000 euro in snelle wagen met ANPR-camera’s DBS

03 juli 2019

16u12 2 Londerzeel De politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) heeft een snelle Skoda Octavia RS aangekocht. De wagen is bovendien uitgerust met camera’s voor automatische nummerplaatherkenning. Het gaat om een investering van 75.000 euro.

Het gaat om een zogenaamd ‘semi-anoniem’ voertuig. In combinatie met de lichtbalk is het voertuig alsnog duidelijk herkenbaar als politievoertuig indien nodig.

“Het voertuig is in eerste instantie belangrijk in het kader van de uitvoering van het onderdeel ‘verkeershandhaving’ van het nationaal veiligheidsplan en het zonaal veiligheidsplan van de politiezone KLM”, klinkt het bij de drie burgemeesters. “Het moet de politie in staat stellen om nauwer toezicht te houden op twee fenomenen die prioriteiten zijn van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, met name gordeldracht en gsm-gebruik achter het stuur.

De wagen is bovendien ook uitgerust met camera’s voor automatische nummerplaatherkenning (ANPR). “Het ANPR-systeem zal er voor zorgen dat er efficiëntere gerichte controles kunnen uitgevoerd worden en dat specifieke voertuigen op een doeltreffende manier kunnen opgespoord worden”, zegt korpschef Alain Meerts. “Daarmee moet de veiligheid in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder bevorderd worden.”

De diverse ANPR-camera’s op het voertuig zullen zowel tijdens het rijden als het stilstaan alle nummerplaten van zowel stilstaande als rijdende voertuigen scannen.

“De gescande nummerplaten kunnen onmiddellijk vergeleken worden met verschillende databanken, waaronder die van niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen, maar ook van geseinde voertuigen of lokaal op te sporen voertuigen.”

Door hiervan gebruik te maken wordt het aantal gecontroleerde voertuigen gevoelig opgedreven. “De controle gebeurt permanent zonder tussenkomst van een politieambtenaar. Als een nummerplaat in één van de gekoppelde databanken voorkomt, krijgt de patrouille automatisch een signaal en de reden waarvoor. Ze kunnen dan gepast ingrijpen.”