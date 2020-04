Politiezone K-L-M schrijft tiental processen-verbaal uit SHVM

06 april 2020

10u26 0 Londerzeel De politiezone K-L-M (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise) heeft het afgelopen weekend zo’n tien processen-verbaal opgesteld voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Dat laat aangesteld commissaris en diensthoofd van de recherche Frank Maes maandag weten.

Het voorbije weekend heeft de politiezone K-L-M heel wat gerichte coronacontroles uitgevoerd. Tijdens die controles kon de politie enkele personen betrappen op het niet naleven van de coronamaatregelen, ondanks de vele waarschuwingen. Daarbij werden tien processen-verbaal opgesteld voor het niet naleven van het verbod op samenscholingen en het niet naleven van de verplichting voor de burger om thuis te blijven indien er geen sprake is van een essentiële verplaatsing.

Drie vaststellingen vonden plaats in Kapelle-op-den-Bos, vier in Meise en drie in Londerzeel. De overtreders ontvingen allemaal een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro. “Zij die niet overgaan tot betaling binnen een termijn van vijftien dagen zullen worden gedagvaard door het parket van Halle-Vilvoorde”, klinkt het. “De korpschef van de politiezone roept de bevolking nogmaals op om de opgelegde voorwaarden door de overheid na te leven, niettegenstaande deze door de meeste inwoners worden gerespecteerd.”