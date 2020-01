Politie verhindert ‘avondwandeling tegen geweld’ in Londerzeel SHVM

31 januari 2020

18u41 0 Londerzeel Zo’n zeventigtal buurtbewoners van Londerzeel zijn vrijdagnamiddag rond 16 uur afgezakt naar een plaatselijk cafeetje. Dat deden ze naar aanleiding van de vechtpartijen die zich vorige vrijdag voordeden. In eerste instantie zou de groep naar de bibliotheek trekken, maar de lokale politie verhinderde de weg naar de bib.

Zo’n 470 bezorgde buurtbewoners van Londerzeel sloten zich deze week aan in de Facebookgroep ‘Avondwandeling 31/1'. Daarin werd afgesproken om vrijdag vanaf 16 uur af te spreken aan een café, om vervolgens samen naar de plaatselijke bibliotheek te trekken. Dit uit protest tegen de ophefmakende taferelen die zich vrijdag 24 januari voordeden aan de bib en Colruyt in Londerzeel. Dat plan maakte dat de politiediensten meteen de nodige maatregelen troffen door zowel de inrit van Colruyt te blokkeren als de bushaltes Dorpsstraat en Chrysantenlaan te sluiten. Daarbij kwam vandaag dat ook de weg naar de bibliotheek afgesloten werd door agenten, wat het voor de aanwezige buurtbewoners onmogelijk maakte om de bib te bereiken.

Uiteindelijk bleven de 70 aanwezigen in café ‘De Veurleste!’ en werd er gezellig iets gedronken. “We hadden niet verwacht dat er toch zoveel respons zou zijn”, zegt Tom Van De Voorde, een van de initiatiefnemers van het gebeuren. “We hebben besloten om in het café te blijven aangezien we niet van plan zijn om de agenten uit te dagen door toch naar de bib te trekken.”

Toch hopen initiatiefnemers Tom en Steve een duidelijk signaal te hebben uitgestuurd. “Je kan zien aan het aantal aanwezigen hoeveel buurtbewoners deze praktijken beu zijn en verandering willen. We zijn niet enkel bezorgd om onze buurtbewoners, maar vooral om onze kinderen. We zullen dus alert blijven. Indien het nodig is, zullen we volgende keer opnieuw samenkomen en kunnen we misschien spreken van een grotere bijeenkomst aangezien Londerzeel niet de enige gemeente is die met zulke zaken zoals de vechtpartij geconfronteerd wordt.”