Peter organiseert cyclingmarathon voor broer die voor tweede keer getroffen is door kanker: "Ik voel me zo machteloos als ik naast hem zit. Zo kan ik toch iéts doen..."

13 december 2019

12u57 0 Londerzeel Peter Lemaire (48) organiseert zondag 15 december voor de eerste keer ‘Fietsen tegen kanker’. Daarmee wil hij geld inzamelen voor onderzoek naar de ziekte. Zijn broer werd namelijk voor de tweede maal getroffen door de ziekte. “Ik voel me machteloos wanneer ik naast mijn broer zit. Op deze manier hoop ik toch iets te kunnen doen”, vertelt Peter.

Voor de tweede keer werd bij de broer van Peter Lemaire kanker vastgesteld. Hij lijdt aan de ziekte van Kahler, of beenmergkanker. Helaas zijn er verschijnselen die niet bij de reguliere symptomen horen en die de dokters versteld doen staan. “Daarom wordt nog eens duidelijk hoe belangrijk onderzoek is. Het sterkte me om deze actie op poten te zetten en organisaties te steunen die mee vechten tegen kanker.”

De cyclingmarathon Fietsen tegen kanker gaat door op zondag 15 december in Sportoase De Lijster in de Lijsterstraat 1 te Londerzeel. Lesgever Bart Timmermans zal drie sessies het beste van zichzelf geven. Een les volgen kost 10 euro en gaat integraal naar het goede doel. Momenteel zijn er nog 25 vrije plaatsen, verspreid over de drie sessies . Ben je iets minder sportief maar wil je wel steunen dan kan je ook een T-shirt kopen voor 10euro of storten.

Wie wil deelnemen kan nog steeds inschrijven. Voor meer informatie kan je terecht op de website fietsen-tegen-kanker.webnode.be.