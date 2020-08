Parochiefeesten Sint-Jozef gaan door, met afhaalmaaltijden: “We hopen dat mensen thuis genieten van onze gerechten” Margo Koekoekx

31 augustus 2020

11u23 0 Londerzeel De Parochiefeesten in Sint-Jozef in Londerzeel werken dit jaar volgens een takeaway-module. “Het is dat of failliet gaan. We hopen dus dat mensen de beentjes dit jaar veilig thuis onder tafel schuiven nadat ze hun menu afhaalden”, moedigt Danny Van den Bergh (63) aan. Afhalen kan op 12 en 13 september. Minder mobiel? Dan leveren ze aan huis.

Normaal kan je in het Parochiaal centrum tijdens de Parochiefeesten terecht om twee dagen te smullen. Ze leggen dan zo’n 200 bezoekers in de watten. Deze keer is dat ook het geval. Alleen werken ze dit jaar volgens het takeaway principe. Je kan je bestelde menu’s ophalen op de plek van gewoonte. Ten laatste op 7 september geef je door wat je wil eten en het vrijwilligersteam doet de rest. Soepen, voorgerechten, van balletjes in tomatensaus tot een heerlijk vispannetje en een dessertje om af te sluiten. De keuze is ruim.

Het is een serieuze domper voor de parochiefeesten, maar ze staan ervoor en gaan optimistisch door. “Hoe lang de feesten al bestaan weet ik niet. Maar ik ga al van kinds af aan mee met mijn ouders. Het moet dus minstens zestig jaar zijn, waarvan de laatste vijftig jaar in het nieuwe parochiale centrum doorgaan”, vertelt Danny. De vrijwilligers hopen op een succesvolle editie die de mensen thuis veilig in eigen bubbel kunnen beleven.

Failliet

De vrijwilligers van de parochiefeesten gooien het dit jaar over een andere boeg. “En het is erop of eronder. Als het geen succes is, gaat onze parochie gewoon failliet. Wij leven dus op goede hoop”, zegt Danny Van den Bergh. Normaal halen ze inkomsten uit de drankenverkoop tijdens vergaderingen en het verhuur van de zaal. Ook eigen activiteiten konden niet doorgaan zoals een meezingavond of quiz. Het vrijwilligersteam ziet bijna zwarte sneeuw, maar hoopt dat te kunnen voorkomen door van de afhaalmaaltijden een succes te maken.

De bestelformulieren zitten in het magazine van Kerk en Leven. Wie het formulier wil aanvragen stuurt een mail naar: daniel.vandenbergh1@telenet.be.