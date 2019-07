Parcours Dodentocht loopt opnieuw door ‘de hel van Londerzeel’ DBS

15 juli 2019

10u30 2 Londerzeel Het parcours van de vijftigste Dodentocht, die van start gaat op vrijdag 9 augustus, gaat opnieuw door ‘de hel van Londerzeel’, het stuk tussen Sint-Jozef en Steenhuffel dat er vroeger heel slecht bij lag. Op deze knipoog naar het verleden na, zijn er voor de vijftigste jubileumeditie zijn er geen grootse wijzigingen aan het parcours van Dodentocht. Ook de formule is dezelfde gebleven: honderd kilometer wandelen in 24 uur.

“Plannen om met een totaal vernieuwd parcours op de proppen te komen, eventueel richting Brussel, Wieze of Mechelen, werden opgeborgen. Sinds de start van Dodentocht kunnen we telkens rekenen op de medewerking van de buurgemeenten van Bornem. Hen schrappen uit het parcours, omwille van deze jubileumeditie, zou van weinig respect getuigen”, vertelt André De Clerck, celverantwoordelijke Field.

Op vrijdagavond 9 augustus starten de wandelaars in Bornem, stappen richting Wintam om via Ruisbroek, Breendonk, Steenhuffel in Merchtem te komen. Van daaruit is het nog een kleine vijftig kilometer wandelen via Buggenhout, Opdorp, Lippelo, Puurs-Sint-Amands richting Bornem.

“We zorgen wel voor een knipoog naar de voorbije vijftig edities. We grijpen terug naar delen van eerdere edities. Zo zit ‘de hel van Londerzeel’ opnieuw in het parcours. “Dit is het deel tussen Londerzeel St.-Jozef en Steenhuffel dat er vroeger heel slecht bij lag, vandaar de benaming”, gaat Kristof Diddens verder. “Na vijf jaar wandelen we tussen Steenhuffel en Merchtem opnieuw via Terlinden en ook Buggenhout Centrum staat opnieuw op het parcours. We vullen het parcours tussen Lippelo en Puurs aan met het landschapspark aan het Fort van Liezele”, aldus Diddens.

Vanaf dit jaar is er geen wagenparcours meer uitgestippeld. Een GPS en Google Maps vervangen al enkele jaren dit wagenparcours. “Wel zijn er parkings voorzien in de buurt van de wandelposten. We vragen dan ook aan de volgers om deze te gebruiken. Proberen zo dicht mogelijk bij een controlepost te geraken met de wagen kan tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. Het is ook daarom dat we tussen Steenhuffel en Merchtem nog wel een wagenparcours voorzien zodat wagens het centrum van Merchtem vermijden en rechtstreeks naar de parking toe geleid worden. Zo komen ze minder in conflict met de wandelaars.”

Tot slot doet de organisatie een oproep naar alle wandelaars om de app 112 te installeren. Via deze app kan je de noodcentrales contacteren wanneer je dringend hulp nodig hebt. De app stuurt je locatie naar de noodcentrale zodat zij weten waar je je bevindt. Uiteraard is dit enkel voor noodgevallen. Onderweg staan er niet minder dan 400 hulpverleners, verdeeld over elf hulpposten, klaar om de nodige EHBO te bieden.