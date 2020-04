Palm NV scheldt twee maanden huur kwijt aan 110 horecazaken: “Welgekomen geste, het kan zaken van een sluiting redden” Margo Koekoekx

01 april 2020

18u06 0 Londerzeel 110 horecazaken die hun pand huren van Diepensteyn NV en Palm NV moeten maar liefst twee maanden geen huurgeld betalen. “We vrezen dat zonder enige financiële tegemoetkoming veel zaken moeten sluiten en failliet gaan”, klinkt het bij Peter Buelens, communicatie-verantwoordelijke van brouwerijen Palm, De Hoorn en Rodenbach.

Bij veel horecazaken is de coronacrisis niet enkele een dikke streep door de rekening, maar ook mogelijk een doodsteek wat hun zaak betreft. Om dit tegen te gaan besloten Palm NV, de verhuurder van de panden, en Diepensteyn NV, de eigenaar van het horecapark, in te grijpen. Ze beslisten eerst om de huur voor één maand kwijt te schelden aan zij die steeds correct de huur betaalden. Slechts drie zaken vallen hierdoor uit de boot, 110 panden worden geholpen. Deze bevinden zich grotendeels in Brabant en in de omgeving van Roeselare.

Door de verlenging van de maatregelen werden intussen zelfs beslist om twee maanden kwijt te schelden. “We hopen de zaken hiermee wat ademruimte te kunnen geven”, zegt Peter Buelens. “Als ze sluiten of failliet gaan is dat nefast voor zowel hen als ons.”

Productie

De productie van de brouwerij ligt intussen voor twee weken stil. “De veiligheid van ons personeel gaat voor”, legt Buelens uit. “Wie van thuis uit kan werken, doet dat en het afhalen van de stock bij onze distributiecentra kan ook wél nog. De horeca valt over de hele wereld stil, de export naar het buitenland ligt momenteel droog. Mensen kunnen onze producten enkel kopen bij drankencentrales, die gelukkig wel mogen open blijven. En in de supermarkten natuurlijk.”

Langste huurder

Michael Van den Bossche (44) baadt al elf jaar café ‘t Excuus in Steenhuffel uit. “Ik vind dit een heel mooie geste. Chapeau! Voor mij liep het kostenplaatje zelfs nu al op tot 2.400 euro terwijl de huur van deze zaak 1.150 euro per maand is.” Buelens vult aan: “En dan wetende dat de huurprijzen van enorm grote panden in Brussel en Brugge bijgevolg veel hoger zijn. Dat overleven zaken niet. We hebben al veel telefoontjes van caféhouders gekregen om ons te bedanken!”

Volgens Michael zijn er veel zaken die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. “De meesten moeten nu een beroep doen op hun spaarcenten. Maar als dat moet om dit te kunnen overleven, dan moet het.” Gezien de café-uitbater ook lid is van Horeca Vlaanderen, weet hij dat velen in de rode cijfers moeten duiken. “Ik heb geluk dat ik mijn zaak al even heb en dat het goed draait, maar voor beginnende caféhouders is dit een ramp”, zegt hij meelevend.

De staat kent een premie toe naargelang de openingsdagen en andere factoren en indien de situatie zo verder gaat komt er per dag een vergoeding bij. “Dat helpt de put wat te vullen, maar dat evenaart zeker niet de situatie van een geopende zaak”, zegt Michael nog. “Eerst zei de overheid dat de zaken moesten sluiten tot begin april, nu schuift dat al op. En laat ons realistisch zijn, deze crisis is nog niet over. We zullen alle steun kunnen gebruiken. We zijn enorm blij met de beslissing van Palm NV en Diepensteyn NV.”

Evenementen afgelasten

Michael zit mee in de organisatie van verschillende evenementen. Verschillende evenementen ziet hij stilaan in het water vallen. “De hoppluk van brouwerij Palm zal niet door kunnen gaan. Heel spijtig want dat is elk jaar een heel tof evenement. Ik organiseer zelf ook nog wat activiteiten. Een deel zal zeker niet door kunnen gaan, hopelijk kunnen toch nog enkele plaatsvinden. Eén van die evenementen is Hoprock en staat normaal eind augustus op het programma. Of dit door zal kunnen gaan, is dus nog de vraag.