Overweg Moorhoek Londerzeel afgesloten voor werken Infrabel Margo Koekoekx

09 maart 2020

10u59 0 Londerzeel Deze week sluit Infrabel de overweg Moorhoek in Londerzeel af. Van maart tot mei werkt Infrabel aan hun grootste renovatiewerf ooit. Die werf betreft de spoorlijn tussen Mechelen en Dendermonde. Er is een omleiding voorzien. Het treinverkeer zal geen hinder ondervinden.

In Londerzeel is de overweg Moorhoek afgesloten van maandag 9 maart om 22 uur tot en met donderdag 12 maart om 8 uur. De omleiding is voorzien via het Hazenpad, dat is het fietspad naast het spoor, tussen de spooroverweg en Sneppelaar.

Voor alle informatie over de werken aan de spoorweg tussen Mechelen en Dendermonde klik hier.