Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren gooit deuren open DBS

14 augustus 2019

18u55 0 Londerzeel Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Malderen gooit komende zondag 18 augustus de deuren open. Tussen 10 en 18 uur kan je er een kijkje nemen achter de schermen.

Om het uur worden er rondleidingen gegeven door een gids die wat meer uitleg zal geven over de dieren die in het centrum revalideren. In de loop van de namiddag worden een aantal gerevalideerde dieren terug in de natuur vrijgelaten.

Je kan intussen genieten van een verfrissend drankje, een hotdog of verse soep. Voor de lekkerbekken zijn er pannenkoeken of een ijsje. Ook een bezoekje van meter Arlette Sterckx en peter Mathias Lens is voorzien.

Je kan van de gelegenheid gebruik maken om ook de rommelmarkt te bezoeken die georganiseerd wordt in de Boeksheide. Wie interesse heeft om zijn goederen te koop aan te bieden is van harte welkom (een standplaats is gratis, wel bellen naar 052/33.64.10)