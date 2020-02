Opnieuw tumult met jongeren in Londerzeel: politie kan onrust snel in de kiem smoren Robby Dierickx

21 februari 2020

In Londerzeel was het vanmiddag opnieuw onrustig. Aan het station kwam het tot een schermutseling met enkele jongeren, maar de politie kon de onrust volgens burgemeester Conny Moons snel in de kiem smoren. Enkele weken geleden kwam het wel tot een zware vechtpartij, waarna de gemeente de minimumleeftijd voor de GAS-boetes van 16 naar 14 jaar terugbracht.

“De politie kreeg vanmiddag een oproep voor problemen met jongeren in de stationsbuurt en trof er enkele onruststokers aan”, zegt burgemeester Conny Moons. “Het kwam echter niet tot een vechtpartij. De jongeren werden aangemaand de bus te nemen, wat ze vervolgens ook deden. Nadien keerde de rust weer.”

Op internet circuleert ondertussen een filmpje van de problemen van vanmiddag. Daarop zijn twee jongeren te zien die met mekaar in de clinch gaan.

In januari kwam het tot een grote vechtpartij op de parking van warenhuis Colruyt. Enkele dagen later werden verschillende jongeren opgepakt, maar ze werden al snel weer vrijgelaten. Dat zorgde toen voor ophef bij de lokale politie.