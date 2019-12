Openingsavond van Winterbar XXL was schot in de roos MKV

01 december 2019

18u04 0 Londerzeel Menig Londerzelenaar keek reikhalzend uit naar zaterdagavond. Dan gaven ze het startschot van de Winterbar XXL. Iets meer dan 600 nieuwsgierigen zakten af naar zaal ‘t Centrum in Londerzeel.

Eens aangekomen waande de aanwezigen zich in een ware winterse après-skisfeer. Aan het plafond hing zelfs een kabellift, her en der lag sneeuw en ook de barmannen hadden een après-ski accent in hun outfit.

Tijdens de openingsavond ging het goudkleurige drankje van wel 15 vaten vlotjes door de keelgaten en het feestgedruis ging verder tot 3uur 's nachts. “We hebben tot dan een vergunning en hebben die uiteraard gerespecteerd. Op dat moment waren nog ongeveer 150 mensen aanwezig en daar hebben we goed mee kunnen afsluiten”, vertelt Greg Camerlinckx (32) uitbater van ‘t Centrum. “Tot nu toe hoorden we al veel positieve reacties van mensen die zich amuseerden. Hopelijk is de trend gezet voor de komende weken.”