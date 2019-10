Op- en afrit van Londerzeel industrie wordt één avond en nacht afgesloten Margo Koekoekx

02 oktober 2019

09u38 3

In de nacht van 3 op 4 oktober kan je de op- en afrit van Londerzeel industrie niet gebruiken. Tussen 20u ‘s avonds en 6u ‘s morgens wordt er namelijk een nieuwe asfaltlaag aangelegd. Wie vanuit het kampeerverblijfpark ‘Diepvenne’ richting Brussel wil rijden, neemt de uitrit via de Molenhoek naar de snelweg.

Hier nog enkele tips:

Wie richting Antwerpen wil nemen, neemt de uitrit Molenhoek naar de snelweg en kan draaien aan de verkeerslichten in Londerzeel.

Kom je van Londerzeel via de Meerstraat, volg dan de Meerstraat richting Puurs, om via de Veurtstraat naar de snelweg de A12 (Kruispunt Duvel) op te rijden.

Komende van Puurs via de Meerstraat volgt men de omleiding via de Meerstraat en de Oudemansstraat om zo via de Technologielaan terug de snelweg A12 op te rijden.