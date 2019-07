Ook Vlaamse feestdag leidt tot gekrakeel tussen N-VA en gemeentebestuur DBS

04 juli 2019

16u49 0 Londerzeel Oppositiepartij N-VA vindt dat het gemeentebestuur de Vlaamse zaak ‘weinig genegen is’. Dat besluit ze uit het feit dat er volgens hen niks was voorzien om de Vlaamse feestdag te vieren en er pas volgend op hun vraag ‘halsoverkop een evenement uit de grond werd gestampt’. Volgens burgemeester Conny Moons (LWD) is dat larie en was er sowieso een festiviteit gepland, al vindt ze wel dat de viering aan een revival toe is.

De voorbije jaren (onder N-VA-bestuur) werd de Vlaamse feestdag steevast gevierd in Londerzeel, benadrukt gemeenteraadslid Gerda Verhulst (N-VA). “Weken op voorhand werd er vanuit de gemeentelijke cultuurdienst intensief werk gemaakt van organisatie en bijhorende publiciteitscampagne. Op basis van een beurtrol streek het feestgebeuren telkens neer in één van de deelgemeenten. Dit jaar zou deelgemeente Malderen normaliter worden aangedaan. Afgelopen gemeenteraad heb ik tot driemaal toe aan de bevoegde schepen en aan de burgemeester gevraagd of dit feest nu al dan niet zou doorgaan. Helaas heb ik daar geen antwoord op gekregen. Wel integendeel, schouders werden opgehaald en er werd veel naar elkaar gekeken.”

Volgens Verhulst werd intussen halsoverkop een evenement uit de grond worden gestampt dat zou plaatsvinden in Londerzeel centrum. “In het verleden deed de gemeentelijke cultuurdienst altijd beroep op de subsidie voor ‘Vlaanderen Feest’. Maar dit jaar werd zelfs geen aanvraag ingediend. Dat bewijst dat men helemaal niet van plan was om ook maar iets op touw te zetten rond deze feestdag. Het is duidelijk: deze nieuwe bestuursploeg is de Vlaamse zaak weinig genegen.”

Burgemeester Conny Moons doet de beweringen van N-VA af als larie. “Een goede lezing van de begrotingswijziging leert dat de budgetten voor 11 juli geenszins werden geschrapt, want dat zou bij een afblazen ervan dan zeker wel het geval geweest zijn. We hebben trouwens op de gemeenteraad bevestigd dat de 11-juli-viering wel degelijk zou doorgaan. Feit is wel dat de laatste jaren de formule, zoals ze door het vorige bestuur werd toegepast, aan een ‘revival’ toe is. We willen als bestuur meer ‘furore’ geven aan dit evenement. Daarom dat we, bij wijze van voorzet, dit jaar er al voor opteren om in samenwerking met café ‘t Centrum de Vlaamse gezangen dichter in het centrum, nabij onze horeca, te brengen. Zo wordt het een gezellig evenement en letterlijk tussen de mensen. Voor volgend jaar gaan we een nieuwe formule uitdokteren.”

Londerzeel Feest! vindt plaats op vrijdag 12 juli op het Marktplein. Om 16 uur is er kinderanimatie, gevolgd door Puur Dries XL om 19 uur en Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s als headliner om 21 uur.