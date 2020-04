Ooievaar kan opnieuw de natuur in: “Een mirakel dat hij dit overleefde” Margo Koekoekx

23 april 2020

16u12 0 Londerzeel De ooievaar die in augustus aan een lantaarnpaal in Neder-over-Heembeek bengelde, fladdert weer vrolijk rond. Donderdagnamiddag lieten de vrijwilligers van het vogelopvangcentrum Malderen hem weer vrij. “Dat de ooievaar zijn verwondingen van vorige zomer overleefde, is eigenlijk een mirakel”, vertelt Franky Van Aken.



De vrijwilligers van het vogelopvangcentrum kozen ervoor om hem in Willebroek vrij te laten gezien ze meldingen kregen dat daar nog soortgenoten waren. Iets voor 16 uur kon hij zijn vleugels uitslaan buiten zijn verblijfkooi.

In augustus kreeg het VOC een ooievaar binnen die de brandweer eerst van een lantaarnpaal moest plukken. Het dier had ernstige schaaf- en brandwonden van het plastic lint waarin hij verstrikt raakte. “Zo’n plastic band waar ze dozen op palletten binden, zat volledig strak rond zijn oksels en als een harnas over zijn borst. Hij hield er lelijke wonden en uitgerekte pezen aan over. Zijn vleugels kon hij niet meer tegen zijn lichaam vouwen”, blikt Franky aangedaan terug. Ook de lymfeklieren waren beschadigd en konden niet goed meer functioneren. Ze moesten hem sonderen omdat hij niet wou eten en te zwak was.

Terug van Afrika

“Het dier liet zich niet goed pakken en we moesten de wonden wel drie keer per dag verzorgen. Na enige tijd wist hij wel dat we met een emmer eten afkwamen en liet hij zich wat beter doen”, lacht Franky. Na maanden van herstel nam hij zijn eerste vlucht in de kooi. Helaas konden ze hem niet vrijlaten gezien al zijn soortgenoten in Afrika overwinterden. “Sinds een maand zijn er weer ooievaars in het land en prikten we een datum om hem vrij te laten. We zijn heel blij dat we hem erdoor hebben gekregen!”