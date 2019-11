Onthaalouders steunen Boven de wolken vzw Ze doen tevens een oproep naar geïnteresseerden om ook onthaalouder te worden Margo Koekoekx

18 november 2019

17u49 0 Londerzeel Onthaalouders uit Londerzeel, Merchtem, Meise, Kapelle-op-den-Bos en Vilvoorde sloegen de handen in elkaar om vzw Boven De Wolken te steunen tijdens de Warmste Week. Afgelopen zondag wandelden en liepen 200 deelnemers door Ossel voor het goede doel.

Dit jaar namen 200 wandelaars en lopers deel aan de tochten van 6 en 10 km. Deelnemen kostte 3 euro, daarna konden ze nog verder sponsoren door een broodje, soep, cake of pannenkoeken te verorberen. Het initiatief kwam van enkele onthaalouders uit de streek.

Landelijke kinderopvang is een netwerk van onthaalouders verspreid over heel Vlaanderen. In de hierboven genoemde regio kwamen enkele onthaalouders met het idee om samen een actie op poten te zetten voor Boven de Wolken. Dat is een organisatie die ouders een waardevolle herinnering biedt wanneer ze hun kindje vroegtijdig verliezen. Dat doen ze door mooie foto’s te maken van de overleden baby. Alle medewerkers doen dit vrijwillig en de organisatie kende afgelopen jaren een enorme groei.



Bij verschillende onthaalouders kan je trouwens nog steeds cakes bestellen om hun goed doel te sponsoren. Hoeveel de exacte opbrengst bedraagt, is nog niet bekend.

Tevens laten ze weten nog versterking te kunnen gebruiken. In deze regio gaan komende vijf jaar verschillende onthaalmoeders op pensioen waardoor een tekort zal ontstaan. Voel jij je geroepen om het team te versterken? Bel voor inlichtingen naar 070/24 60 41.