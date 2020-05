Ondanks twee juridische procedures gaan voorbereidingen sneltram van 450 miljoen door Margo Koekoekx

05 mei 2020

21u19 0 Londerzeel Lydia Peeters en De Werkvennootschap hopen op een gunstig antwoord van de Raad van State. Zij moeten uitspraak doen over twee juridische procedures die momenteel lopen tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). In dat GRUP staat de toekomstige sneltram tussen Willebroek en Brussel beschreven. Momenteel leggen ze de voorbereidingen niet stil.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) hoopt dat er uiteindelijk groen licht komt. Indien ze het GRUP nietig verklaren zou de toekomst van de sneltram die de files tussen Willebroek en Brussel moeten inperken sterk in het gedrang komen.

Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap ziet nog geen reden tot paniek. “Wij blijven wel hard verder werken aan de voorbereidingen. Het GRUP werd goedgekeurd, de startnota is af, we zijn bezig met het vormgeven van de haltes en we zitten in de finale fase wat de verbinding met Brussel betreft. Daar treffen twee gewesten elkaar waar de sneltram Brussel moet binnen rijden.” Volgens de planning zou de aanbesteding in 2021 rond moeten zijn en hopen ze dat het project van 450 miljoen in 2022 gegund wordt zodat ze datzelfde jaar kunnen starten. “Over wanneer de sneltram zou rijden ga ik nog geen uitspraken doen”, antwoordt Struyf voorzichtig. “Die fasen moeten later nog volledig bepaald worden dus dat kan 2,5 jaar duren maar even goed 5 jaar.”

De twee processen die lopen zijn van één natuurlijk persoon en van een bedrijf. Ze hopen binnenkort op een besluit van de Raad van State.

Verlengen

Actiegroepen opperden eerder om de tramlijn te laten starten aan het station van Willebroek. Ook het doortrekken van de sneltramverbinding tot Bornem of zelfs Boom waren suggesties. Volgens Struyf zijn daar verschillende studies rond geweest waarvan geen enkele positief uitdraaide. “Maar zeg nooit nooit. Misschien dat er in een volgende legislatuur en na de aanleg van het huidig geplande tracé wel een verlenging mogelijk blijkt”, zegt hij.

Minder dan 40 minuten tot Brussel

De sneltram zou je in minder dan 40 minuten van Willebroek naar het centrum van Brussel kunnen voeren. Het tracé start ten oosten van de A12 in Willebroek om in Londerzeel te wissel naar de westkant van de A12. Ter hoogte van de Heizel sluit de tram dan aan op het bestaande net in Brussel. De sneltram is één van de drie overblijvende lijnen van het Brabantnet waar oorspronkelijk twaalf verbindingen werden voorzien.