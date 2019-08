Ondanks ‘hel van Londerzeel’ wandelen 9.775 mensen 50ste Dodentocht uit Marc Marse uit Steenokkerzeel zamelt mee 2.000 euro in voor zieke Luca (5) Robby Dierickx

11 augustus 2019

13u17 0 Londerzeel Maar liefst 9.775 van de 13.011 wandelaars hebben zaterdag de Dodentocht helemaal uitgewandeld. Onder hen ook Marc Marse (46) uit Steenokkerzeel. Hij zamelde met zijn deelname geld in voor de zieke Luca (5) uit Brecht. Ook de 85-jarige Kortenbergenaar Gaston Wilmaerts bereikte de eindmeet, al werd hij nog voor de start aangevallen door een agressieve man.

13.011: zoveel mensen begonnen vrijdagavond in Bornem aan de helse opdracht om honderd kilometer te wandelen. Net als de voorbije jaren ging het parcours ook dit jaar via Londerzeel en Steenhuffel. Ook de ‘hel van Londerzeel’, het gedeelte tussen Londerzeel Sint-Jozef en Merchtem, maakte opnieuw deel uit van het parcours. Dat stuk kreeg die benaming in het verleden omdat de weg er erbarmelijk bij lag. In totaal bereikten maar liefst 9.775 stappers vóór zaterdagavond 21 uur de eindmeet. Onder hen ook Marc Marse uit Steenokkerzeel. Hij nam voor de vierde keer deel aan de Dodentocht en besloot dit jaar geld in te zamelen voor Luca, een 5-jarige jongen uit Brecht die hij nog nooit zag. De jongen lijdt door vroeggeboorte aan cerebrale parese, een neurologische aandoening die de samenwerking tussen de spieren en het centraal zenuwstelsel bemoeilijkt. Via een oproep op Facebook zochten de ouders van de jongen deelnemers die zich ten voordele van hun zoon wilden laten sponsoren. Marc ging in op het aanbod en stapte in totaal 17 uur voor de jongen.

“Het ging een pak beter dan verwacht”, blikte hij na afloop terug op zijn wandeltocht. “Alles verliep heel vlot, mede dankzij het perfecte wandelweer. De eerste vijf uur had ik me verplicht om aan een snelheid van zes kilometer per uur te wandelen. Na Merchtem wilde ik het wat rustiger aan doen, maar de benen wilden sneller blijven gaan. Af en toe had ik wel een dipje, maar toen dacht ik aan Luca en ging het plots weer een pak beter. Ik ben dan ook blij dat ik de 100 kilometer voor hem uitgewandeld heb en dat ik zijn familie op die manier kon steunen.”

Bijna 2.000 euro

Ook de papa van Luca en diens tante namen deel aan de Dodentocht. “In totaal hebben we een kleine 2.000 euro ingezameld”, zegt Carry Van Camp, de mama van de jongen uit Brecht. “Dat is uiteraard een flinke steun voor de dure therapieën die we voor Luca moeten betalen. We hebben Marc Marse zaterdag echter niet gezien in Bornem, maar we hebben ondertussen wel al beslist dat we mekaar in de toekomst zullen ontmoeten zodat we hem kunnen bedanken voor zijn steun.”

De 85-jarige Kortenbergenaar Gaston Wilmaerts, één van de oudste deelnemers, wandelde de honderd kilometer in bijna 18 uur uit. Zijn tocht begon echter in mineur, want op weg naar de start werd hij aangevallen door een agressieve man nadat hij over diens hondje gestruikeld was. De man duwde Gaston tegen de muur, waarop omstanders tussen kwamen. Ondanks een bebloed oor vertrok de 85-jarige wandelaar toch aan zijn tocht en kwam hij relatief vlot over de eindmeet.