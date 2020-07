Nog 4 jaar cel erbij voor inbreker “die al helft van leven in cel zit” Wouter Hertogs

15 juli 2020

12u13 0 Londerzeel Een 47-jarige Roemeen is veroordeeld tot 4 jaar cel voor vijftien inbraken en inbraakpogingen in en rond Londerzeel.

Op 7 maart werd in een leegstaande school in Londerzeel een rugzak aangetroffen waarin een aantal gestolen laptops bleken te zitten. De politie besloot de buurt in de gaten te houden en pakte even later de man op die de rugzak kwam ophalen. Dat bleek de 47-jarige O.M. te zijn. Die had nog gestolen spullen op zak en in zijn wagen trof de politie nog meer buit aan.

Analyse van ANPR-camera’s toonde aan dat de man al sinds eind februari ronddoolde in de regio. Zijn gsm dook ook op onder verschillende masten op plaatsen waar inbraken werden gepleegd en zijn schoenen kwamen overeen met de schoensporen die in een aantal woningen waren aangetroffen. De man werd eerder in Roemenië, Duitsland en Nederland al herhaaldelijk veroordeeld voor inbraken, één keer zelfs tot 8 jaar cel. “Ik heb de helft van mijn leven in de cel doorgebracht”, verklaarde hij dan ook tijdens de zitting.

De man zal daar nog enkele jaren aan mogen toevoegen. “Meneer vindt het blijkbaar normaal dat je zomaar in je levensonderhoud kan voorzien door diefstallen te plegen”, aldus de rechter. “De recidivekans is zo groot dat enkel een effectieve celstraf de samenleving kan beschermen.”