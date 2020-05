Nestkastjes timmeren tegen eikenprocessierups Margo Koekoekx

15 mei 2020

17u18 4 Londerzeel Koen Vanhoof (N-VA) timmerde al vijftien nestkastjes in elkaar om de processierupsen op natuurlijke wijze terug te dringen. “Vogels zorgen er namelijk voor dat het aantal nesten flink reduceert en de eikenprocessierups op die manier natuurlijk bestreden wordt.”

De actie van Vanhoof vloeit voort uit een protest van zijn partij N-VA. Zij vonden het niet kunnen dat inwoners de kost van de bestrijding voor hun rekening moeten nemen. Meldingsplicht is er in elk geval. Wanneer de nesten of rupsen zich op openbaar terrein bevinden is de kost voor de gemeente. Indien dat op privé-eigendom is, is de rekening van 300 euro voor de eigenaar.

“Dus timmerde ik zelf vijftien nestkastjes in elkaar en deelde deze gratis uit aan inwoners die er graag ééntje in hun tuin wouden hangen”, zegt raadslid Koen Vanhoof. “Onze fractie was toen verbouwereerd dat de meerderheid een besparingsmaatregel verkoos boven de gezondheid van onze inwoners. Zelfs ons voorstel om gratis nestkastjes uit te delen ter preventie kreeg geen gehoor.”

Momenteel blijft het bij deze vijftien kastjes die al verspreid zijn. In het najaar vliegt hij er wellicht nog eens in.