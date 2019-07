Natuurpunt organiseert jaarlijkse fietstocht DBS

17 juli 2019

17u58 0 Londerzeel De jaarlijkse fietstocht van Natuurpunt Londerzeel vindt plaats op zondag 21 juli. Deze keer gaat het naar het land van Imde, Oppem, Ossel, Brussegem, Mollem en Merchtem. Er is daarbij zowel aandacht voor natuur als voor historische bezienswaardigheden.

De afstand bedraagt ongeveer 36 km en gaat soms langs veldwegen. Deelnemers met een elektrische fiets wordt gevraagd de snelheid te beperken. Er wordt gefietst op het tempo van een gewone fietser.

Afspraak om 13.30 uur aan de Sint-Amanduskerk in het centrum van Malderen (J. Vermaesenplein). De terugkeer in Malderen is voorzien rond 17.30 uur. Contact via Willy Van Ingelgem op 052/33.23.81.