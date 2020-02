Na de zware vechtpartijen tussen jongeren en het gebrek aan plaats in jeugdinstellingen: Londerzeel wil preventief optreden en schrijft vanaf nu GAS-boetes uit aan 14-jarigen Margo Koekoekx

19 februari 2020

17u20 0 Londerzeel Londerzeel is de afgelopen maanden niet al te positief in de aandacht gekomen. Denk maar aan de zware vechtpartij tussen tientallen jongeren eind vorige maand, van wie er nadien ook nog enkele werden opgepakt in het kader van een drugszaak. Op de koop toe werden ze vrijwel onmiddellijk vrijgelaten omdat er simpelweg geen plaats was in de jeugdinstellingen. De gemeente wil daarom zelf harder optrede door onder meer de leeftijdsgrens voor GAS-boetes naar beneden te halen van 16 naar 14 jaar.

Burgemeester Conny Moons (LWD): “Londerzeel heeft het voorbije anderhalf jaar inderdaad moeten afrekenen met enkele gebeurtenissen die enige weerklank in de pers hebben gekregen en die mede daardoor ook - terecht - de lokale gemoederen hebben beroerd. Ik begrijp beter dan wie ook die zekere ongerustheid over bepaalde zaken. Redenen te over om als bestuur niet bij de pakken te blijven zitten en dus naar een hogere versnelling te schakelen, wat we ook hebben gedaan.”

Zo kunnen GAS-boetes nu uitgeschreven worden aan jongeren vanaf 14 jaar, voordien was dat pas vanaf 16 jaar. Daar is oppositieraadslid Nadia Sminate (N-VA) blij mee en dat gaf ze ook te kennen. “Maar met één maatregel alleen kom je er niet. We willen een preventieve aanpak en willen daar samen aan werken tijdens de daarvoor in het leven geroepen commissie, maar dat wil burgemeester Moons niet”, zegt Sminate gefrustreerd. “We hebben onze hand uitgestoken, maar die werd teruggeduwd.” Daar staat Tom Troch (Pro 1840) zijn collega in bij: “Weg gezamenlijk initiatief, weg krachtig eensgezind signaal vanuit de politiek.”

Burgemeester Moons houdt voet bij stuk: “Ze willen het maar niet begrijpen. Er is een verschil tussen een college en een commissie. Daags voor de commissie werden wij weggeblazen door de informatie die we van de betrokken experten kregen. Wij willen grondig met die informatie aan de slag. Dat is de taak van het college en wij zullen zeker op de commissie te rade gaan voor hun advies en ideeën.”

Initiatief

Tom Troch: “Een concreet voorstel dat we willen bekijken is het inschakelen van een jeugdwerker. Iemand die gesprekken kan aanknopen met de jongeren en voeling met hen heeft. Zo kunnen we preventief detecteren. Ik begrijp dat dat een serieuze hap is uit het budget, en daarom lijkt mij een samenwerking met één van de buurgemeenten een goede optie.”