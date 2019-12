N-VA Londerzeel wil bijkomende vijf miljoen belastingen inperken MKV

31 december 2019

16u08 0 Londerzeel N-VA is niet akkoord dat er komende legislatuur zo’n vijf miljoen euro aan extra belastingen geheven worden. “Onze fractie kan hier uiteraard niet mee akkoord gaan en heeft de meerderheid een aantal voorstellen gedaan om onrechtvaardigheden uit die nieuwe belastingen te halen”, zegt gemeenteraadslid Bart Van Doren (N-VA).

De gemeentebelasting staat in Londerzeel momenteel op 7,90 % en deze zal ongewijzigd blijven. Daarnaast komen er wel heel wat heffingen bij. De drijfkrachtbelastingbelasting voor bedrijven bijvoorbeeld trekt het bestuur op van €450.000 naar €600.000. Verder wil de meerderheid €2 belastingen per nacht heffen op logies, en verhogen ze de belastingen op de herbestemming van gronden, taxidiensten en het bijbouwen van wooneenheden.

“N-VA diende voorstellen in om jeugdverenigingen vrij te stellen van de belasting op logies. Helaas had de meerderheid hier geen oren naar”, zegt Bart Van Doren. Dat klopt volgens burgemeester Conny Moons (LWD) gezien dat naast de kwestie is. “Wij hebben duidelijk aangegeven dat die heffing commercieel gericht is. Tegenwoordig moet je overal toeristenbelasting betalen. Op deze manier willen wij €2 per verblijf innen om die vervolgens te kunnen investeren in ons patrimonium. Jeugdbewegingen vallen hier sowieso buiten schot.”

Sportverenigingen

De meerderheid vroeg om sport- en cultuurverenigingen vrij te stellen van de meerwaardebelasting op herbestemming van gronden. “Dat is een bedrag dat aardig kan oplopen voor een vereniging waar vrijwilligers zich dagelijks inzetten om een werking uit te bouwen en onnoemelijk veel acties doen om de nodige middelen te vergaren”, volgens Van Doren. Maar ook dat is volgens Moons volledig van de pot gerukt. “Bij opwaardering van een grond heeft de eigenaar, zij het KMO’s of particulieren profijt bij het omzetten van landbouwgrond naar een bouwgrond en dergelijke. De daaropvolgende investeringen zoals het aanleggen van een straat of fietspad moeten wel gedragen worden en dus is het niet meer dan normaal dat zij daar in hoofdzaak zelf een belasting voor betalen”, verdedigt Moons. “Opnieuw vallen sport- en cultuurverenigingen hier buiten schot. Meestal huren zij hun gronden of gebruiken ze privé infrastructuur. Zij gaan in geen 100 lichtjaren gevolg voelen van deze belasting.”

N-VA laat weten tevreden te zijn met de primeur in het krijgen van steun van de meerderheid naar de oppositie toe. “Ons voorstel om de belasting op bijkomende wooneenheden niet toe te passen op zorg- en kangoeroewoningen werd als enig voorstel wél aanvaard door de meerderheid.”

Meer drukwerk is meer belast

Moons voegt toe dat ook reclamedruk meer belast wordt. “De kleine handelaar drukt meestal maximum vier keer per jaar reclameblaadjes. Zij zijn dan ook volledig vrijgesteld van belasting hierop. Al zijn we voor groen en willen we hen motiveren om dat ook op andere manieren te doen. Maar de grote spelers die zomaar in het wilde weg drukken zullen extra belast worden. Hopelijk drukken ze daardoor minder. Doen ze dat niet dan halen wij daar als gemeente extra inkomsten uit.”