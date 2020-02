N-VA keurt verslag na verslag af op Londerzeelse gemeenteraden MKV

03 februari 2020

15u38 2 Londerzeel Voor N-VA is transparantie naar de burger een must. Volgens hen zijn de verslagen van de gemeenteraden te gering en te goed verstopt op de gemeentelijke website. Ook het audioverslag is niet te beluisteren en moet opgevraagd worden door de geïnteresseerde burger.

“Wij konden het verslag nooit goedkeuren, omdat dit geen correcte weergave van de gemeenteraad betrof”, zegt Koen Vanhoof. “Het zittingsverslag is - hoe het nu bestaat - enkel een audiobestand en moet persoonlijk aangevraagd worden bij de Algemeen Directeur.”

Daarnaast is zijn er audio-opnames van de volledige gemeenteraad. N-VA kaart aan dat ook die niet te bespeuren zijn op de website. “Niet iedereen is immers op de hoogte dat er een audioverslag vrij beschikbaar is. We willen dit toegankelijker maken en stelden op de gemeenteraad van 28 januari voor om het verslag duidelijk kenbaar en beschikbaar op de gemeentelijke website te plaatsen.”

Goed verstopt

Burgemeester Conny Moons deelde mee dat burgers het audioverslag kunnen opvragen indien gewenst maar dat het onmogelijk is om dat op de website te zetten gezien de grootte van het bestand. Ook wat het geschreven verslag betreft blijft N-VA op zijn honger zitten. “Dat zelfs dit oppervlakkige verslag goed verstopt zit op de website is voor hen geen issue. Daarnaast stond de livestream van de gemeenteraad in het verkiezingsprogramma van de grootste meerderheidspartij, maar ons voorstel hierover werd enkele maanden geleden ook al verworpen. Van een meerderheidspartij die moord en brand schreeuwt wanneer het op transparantie aankomt, hadden we toch iets anders verwacht”, besluit Vanhoof.