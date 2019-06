Mobiel recyclagepark strijkt neer op twee locaties DBS

17 juni 2019

13u30 0 Londerzeel Het mobiele recyclagepark van Incovo komt op dinsdag 18 juni naar de Londerzelenaren toe. Op de kruising Hooiveld en Kruishofplein in Londerzeel Sint-Jozef en op het kermisplein in Steenhuffel kan je 14 soorten afval gratis afzetten. Alleen voor groot restafval moet je betalen.

Van 13 tot 14.30 uur is het mobiele recyclagepark van Incovo te vinden op de kruising van Hooiveld en Kruishofplein. Van 15 tot 16.30 uur kan je terecht op de parking in de J. Van Doorslaerstraat.

De afvalsoorten die je (in kleine hoeveelheden) gratis kan afzetten zijn: elektrische apparaten, piepschuim, plastic folies, herbruikbare spullen, harde plastics, klein gevaarlijk afval, metaal, hout, frituurolie. Voor groot restafval betaal je 7,5 euro per stuk. Als je meerdere stukken brengt, betaal je 7,5 euro per anderhalve kubieke meter. Je kan elektronisch of contant betalen.