Meldingsplicht voor eikenprocessierups Margo Koekoekx

22 april 2020

15u07 0 Londerzeel Het goede weer zorgt niet enkel voor bijen en vogels die op bezoek komen in de tuinen, ook de eikenprocessierups is weer van de partij. Gemeente Londerzeel roept op om de rups nu al te bestrijden. Ook al hebben ze nu nog geen brandharen die tot irritaties leiden.

Stel je ze zelf vast? Dan is het verplicht dit te melden aan de gemeente. Zij hebben een online formulier op de gemeentelijk website waar je het kan melden.

Nu bestrijden

De jonge rupsen hebben nu nog oranjeachtige kleuren en hebben geen brandharen. Naarmate ze volwassen worden, vervellen en een grijsbruine kleur krijgen, hebben ze die brandharen wél. De bestrijding is eenvoudig zelf uit te voeren wanneer de brandharen nog niet ontwikkelden. Eens dit wel het geval is, is het af te raden dit zelf te doen.

Het is verplicht om het aan de gemeente te laten weten wanneer je een processie van eikenprocessierupsen ziet. De gemeente bekostigt de bestrijding zelf wanneer de rupsen zich op openbaar domein bevinden. Zitten ze op privéterrein, dan staat u sinds vorig jaar zelf in voor de behandeling. Melden is in elk geval verplicht. zo weet de gemeente waar de haarden zich bevinden en kunnen zij hier ook op inspelen.

Alle informatie over de rupsen en behandeling van rupsen of na contact met brandharen staat op de website: www.londerzeel.be/eikenprocessierups-verplichte-melding?.