Mechelsestraat plaatselijk afgesloten voor afbraak woning DBS

18 juni 2019

19u27 0 Londerzeel De Mechelsestraat wordt op woensdag 19 en donderdag 20 juni ter hoogte van het Lode Meeusplein afgesloten voor de afbraak van een woning. Tussen 7 en 18 uur kan er plaatselijk geen verkeer door. Voor voetgangers en fietsers wordt een veilige doorgang voorzien.

Tijdens de werkzaamheden worden ook een aantal verkeersmaatregelen getroffen om de veiligheid te verzekeren. Zo wordt het éénrichtingsverkeer in Mechelsestraat tussen Verbindingsstraat en Lode Meeusplein tijdelijk opgeheven. Voor de duur van de werken is er met andere woorden tweerichtingsverkeer mogelijk. In het gedeelte van de Mechelsestraat tussen Verbindingsstraat en het kruispunt aan de brandweerkazerne en muziekschool wordt dan weer tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de brandweerkazerne.

Buiten de werkuren zal de straat opengesteld zijn voor het verkeer.