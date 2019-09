Marijke zingt vanavond voor haar brandweerman(nen) in Studio Stan Margo Koekoekx

10 september 2019

12u54 2 Londerzeel Vanavond is het zover. Na één jaar stilte tussen de opnames zelf en de uitzending kunnen we Marijke De Bont uit Londerzeel bewonderen in de tweede aflevering van Studio Stan op VTM. Twee jaar geleden maakte ze een carrièreswitch en ging ze van audiologe naar dispatching bij de brandweer. Vanavond brengt ze dan ook een ode aan haar eigen brandweerman Koen en al zijn collega’s.

Naar aanleiding van zowel de job van Marijke als die van haar man Koen, was het op zijn plaats om de brandweerlui eens in ‘the picture’ te zetten. Een dik jaar geleden kreeg Marijke telefoon met de vraag of ze niet wou meewerken aan een nieuw programma waarbij je een single kon opnemen in een professionele studio met begeleiding. Met wie of wat het precies ging zijn was toen nog niet bekend. “De productie heeft me gecontacteerd. Eén van de medewerkers van het productiehuis had me eens aan het werk gezien en heeft toen aan mij gedacht”, zegt Marijke. Aanvankelijk heeft ze het aan niet veel mensen in haar omgeving verteld. Het moest toch allemaal nog wat stil blijven hieromtrent. “Pas vorige week heb ik een mailtje naar wat mensen uit mijn omgeving gestuurd met de boodschap dat ze het zeker moeten opnemen vanavond”, vertelt Marijke. Zo was zelfs haar man -tot voor kort- niet volledig op de hoogte van haar plannen en het eerbetoon dat ze aan hem en zijn collega’s gaat brengen.

Als je er zelf inzit en die interventies van de eerste rij mee volgt, besef je wel meer hoeveel gevaar er bij komt kijken Marijke De Bont

Ongerust

Het leven van een brandweerman brengt wel de nodige risico’s met zich mee. “De ongerustheid is met de jaren wel wat verminderd, omdat ik weet dat hij geen onnodige risico’s zou nemen. Langs de andere kant, als je er zelf inzit en die interventies van de eerste rij mee volgt, besef je wel meer hoeveel gevaar er bij komt kijken. Toen ik zelf nog niet op dispatching zat en enkel de verhalen hoorde wanneer mijn man thuis kwam, drong het niet even hard door als wanneer ik er nu zelf met mijn neus bovenop zit.” Gelukkig kan er na al die jaren nog niet gesproken worden van ernstige werkongevallen. “Wat ik wel nooit ga vergeten zijn de aanslagen op Zaventem enkele jaren geleden. Ik zat zelf nog niet op de dispatching, was onderweg naar het werk en hoorde het nieuws. Toen heb ik hem meteen gebeld. Ik hoorde op de achtergrond al dat lawaai, ook al zei hij dat het onder controle was, ik bleef maar zeggen dat hij naar huis moest gaan. Toen was ik wel heel de voormiddag van mijn melk”, aldus Marijke.

Stan brandweerman

De dag met Stan Van Samang verliep super. “Hij stelde me meteen op mijn gemak. Als er iets was, hoefde je het maar te vragen. Hij zorgde ervoor dat alles tip top verliep. Hij is een heel warme persoon en aangename gastheer!” De klik was er ook meteen toen hij vertelde dat hij er vroeger over dacht om zelf bij de brandweer te gaan. Maar toen kwam het acteren op zijn pad en is hij die weg ingeslagen en de rest is geschiedenis. “Ondertussen zijn we een jaar verder en ik ben heel benieuwd wat er van die twee opnamedagen overblijft in het programma. Wij kijken alvast vanavond, ons dochtertje zal uitgesteld moeten kijken morgen want het valt net buiten bedtijd”, zegt Marijke lachend.

Wie Marijke vanavond in Studio Stan aan het werk wil zien, stemt best om 20.35 uur af op VTM.