Marijke start webshop met creatieve kraam- en communiecadeautjes: “Het is belangrijk om herinneringen bij te houden” DBS

24 mei 2019

13u59 0 Londerzeel De Londerzeelse Marijke Neckebroek heeft met Creathink een webshop met creatieve kraam- en communiecadeautjes opgericht. Als eerbetoon aan haar overleden vader. “Sinds de dag dat papa er niet meer is, besef ik maar al te goed hoe belangrijk het is om herinneringen bij te houden”, zegt Marijke.

Marijke speelde als grafisch vormgeefster al langer met het idee om haar eigen webshop te starten met persoonlijke en creatieve cadeautjes. “Ik ging aan de slag en ontwierp zelf invulboeken voor meerdere gelegenheden. Op die manier wil ik mensen aansporen om herinneringen vast te leggen voor hun (klein)kinderen.”

Zowel de vormgeving als de copywriting nam ze voor haar rekening. Op de webshop vind je onder meer volgende titels: ‘Baby op komst’ en ‘mijn eerste jaar’, gericht op kersverse gezinnen maar ook voor communiefeesten of verjaardagsfeestjes kan je er terecht. “Het creatief zijn, zit me al van jongs af aan in het bloed. Het is dus eigenlijk geen wonder dat ik ook creatieve cadeautjes wil promoten. Het is toch leuk om een mooi en nuttig cadeau af te geven op een feestje in plaats van of in combinatie met een centje?”

Kraamcadeaus

Naast invulboeken vind je in de webshop ook creatieve kraamcadeaus zoals geboorteposters, mijlpaalkaarten en luiertaarten. “Geen stress meer dus bij de volgende babyborrel of babyshoweruitnodiging”, lacht Marijke nog. “Het is ook de bedoeling dat de webshop in de toekomst zeker nog uitgebreid wordt met andere producten.”

Meer info op www.creathink.be of laat je inspireren via Instagram of Facebook.