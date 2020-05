Man terroriseert eigen gezin: 8 maanden cel Wouter Hertogs

11 mei 2020

11u50 0 Londerzeel Een Poolse man uit Londerzeel is veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, voor partnergeweld. Omdat in zijn woning een pistool gevonden werd kreeg hij ook een boete van 800 euro voor verboden wapenbezit.

Het boterde al lange tijd niet tussen J.D. en zijn echtgenote, die samen twee kinderen hebben. Hij was ontrouw, gebruikte cannabis en dronk veel. Zijn vrouw en kinderen leefden onder zijn juk. Bovendien was hij zeer achterdochtig. Zo was hij ervan overtuigd dat er foto’s van het lichaam van zijn vrouw, met een ander hoofd bijgeplakt, op datingsites circuleerden. In de nacht van 19 op 20 januari van vorig jaar kwam de man stomdronken thuis nadat hij was gaan eten bij een vriend thuis. Hij kwam thuis en gooide enkele spiegels op de grond. Ook een kast moest eraan geloven. Daarna gaf hij zijn vrouw enkele vuistslagen. Uiteindelijk belde hun 9-jarige dochter de politie. Bij hun aankomst kregen ze meteen een middenvinger van de beklaagde in hun gezicht. Toen de agenten hem wilden handboeien gaf hij een agent een elleboogstoot, de andere moest een vuistslag incasseren. Omdat er een geweer met een afgebroken kolf werd aangetroffen in zijn woning werd hij ook vervolgd voor verboden wapenbezit.

Bij zijn verhoor kon hij zich weinig tot niets meer herinneren. Wel gaf hij toe te veel gedronken te hebben. “En dan hebben we wel vaker ruzie”, gaf hij toe.