Man maakt ex het leven zuur WHW

27 mei 2019

10u57 0 Londerzeel Een man uit Londerzeel riskeert 18 maanden cel voor een resem incidenten met zijn ex.

Na 29 jaar was zijn huwelijk in het slop geraakt. De laatste jaren leefde hij feitelijk gescheiden van zijn vrouw. Vanaf maart 2017 tot april 2018 haalden de frustraties de bovenhand, met ettelijke incidenten tot gevolg. Zo vernielde hij een deur van haar woning en dook hij te pas en te onpas op.

“Toen haar zus en schoonbroer op bezoek waren, verscheen de beklaagde plots aan de tuin. Hij sneed met een slijpschijf de afsluiting door om zo zijn ex te kunnen aanvallen. Gelukkig kon zij met haar familieleden nog net op tijd via de achterdeur binnenglippen”, aldus het parket. Zelf beweerde hij dat ze hem aan het uitlachen waren en dat hij daarom die reactie in huis had. Daarnaast stuurde hij haar verschillende dreigsms’jes.

“Hoewel de beklaagde nog over een blanco strafregister beschikt, zijn dit toch erg veel feiten op een korte tijd. Een stevig signaal is dus nodig”, aldus de procureur die 18 maanden cel vorderde. De verdediging schetste een heel ander beeld. “Zij is hier niet het grote slachtoffer. Ze wilde alles uit de echtscheiding halen en ging hierbij zeer ver. Zo diende ze een klacht in voor partnergeweld nadat ze haar been gebroken had. Uiteindelijk bleek ze in een dronken bui gevallen te zijn toen mijn cliënt helemaal niet in haar buurt was. Dat is de realiteit in dit dossier.” Uitspraak op 27 juni.