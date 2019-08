Mammobiel dit najaar in elke dorpskern DBS

27 augustus 2019

16u32 0 Londerzeel De mammobiel strijkt dit najaar neer in elke dorpskern van de gemeente Londerzeel.

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de kans om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om borstkanker al in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen.

Vrouwen kunnen op twee manieren deelnemen aan het bevolkingsonderzoek: met de uitnodigingsbrief die je thuis ontvangt of met een voorschrift van de (huis)arts.

Van maandag 2 september tot en met 9 september kan je terecht in Londerzeel Sint-Jozef (kerkplein), van dinsdag 10 tot en met maandag 16 september in Malderen (kerkplein), van dinsdag 17 tot en met maandag 23 september in Steenhuffel (kerkplein) en op woensdag 25 september tot en met donderdag 10 oktober in Londerzeel centrum (Heldenplein). Op zaterdag en zondag kan je niet terecht in de mammobiel.