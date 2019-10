Londerzeelse oppositie stapt op tijdens gemeenteraad Margo Koekoekx

23 oktober 2019

09u00 2 Londerzeel Dat het rommelt tussen de oppositie (N-VA en pro 1840) en de meerderheid van Londerzeel bleek al van begin af aan. Dinsdag liep het op de gemeenteraad echter volledig uit de hand.

De gemeenteraad was een tweetal uur bezig wanneer de oppositie opstapte. Nadia Sminate (N-VA): “Wij krijgen amper antwoorden op de vragen die we stellen, alle inspraak wordt geweigerd. Het zijn echt ondemocratische toestanden.” Volgens Sminate is het al maanden aan het opstapelen. Bij het begin werd er een huishoudelijk reglement opgesteld zonder overleg. “Ik ben daarmee naar de gouverneur gegaan gezien het vol fouten stond en kreeg mijn gelijk. Zo zijn de zitjes bij de commissies niet correct verdeeld naargelang de grootte van de verschillende partijen. Dat wouden ze rechtzetten maar daarvoor werd dan een zitje van pro 1840 opgeofferd om aan ons te geven”, zegt Sminate. Slechts vier van de tien raadsleden hebben een zitje. “Ik ga zelf als vervanger omdat ik in geen enkele commissie zit.”

We wouden het debat aangaan maar kregen een ‘njet’ Nadia Sminate

Communicatie

Wat nog zwaar op de maag ligt is de toegang tot dossiers die ontzegd wordt. “In het parlement wordt daar helemaal niet moeilijk over gedaan en krijgen wij alle dossiers zodat we die kunnen inkijken en voorbereiden. Hier gaat dat niet. Wij moeten zware dossiers doorsturen naar elkaar via WeTransfer omdat enkel de commissieleden toegang hebben. Wanneer we op de gemeenteraad vragen stellen over dossiers krijgen we geen antwoord omdat ze zelf niet op de hoogte zijn. We worden buitengesloten tijdens de procedures”, aldus Sminate. Het dossier omtrent de aanmeldprocedure voor scholen was voor N-VA en pro 1840 de aanleiding om dinsdag rond 21.30 uur de gemeenteraad te verlaten.

Opstappen

“Ik heb vroeger in het parlement gezegd dat opstappen een teken van zwakte is. De oppositie was opgestapt voor er gedebatteerd werd. Nu wouden we het debat aangaan en er rustig over praten maar we kregen een ‘njet’. Dat is niet te vergelijken”, zegt Sminate. “Dit is ons signaal om duidelijk te maken dat het echt niet langer kan op deze manier.”

Zolang de oppositie rancuneus blijft zal er niet veel veranderen Conny moons

Frustraties

Volgens burgemeester Conny Moons (LWD) was nog voor de gemeenteraad van start ging duidelijk dat de oppositie roet in het eten wou strooien. “Er zijn bijzonder veel frustraties. Dat begon bij de deontologische code en ging verder bij de communicatie rond de commissies. Alle leden van de commissies hebben toegang tot die documenten. Het is binnen hun partij dat de communicatie spaak loopt, maar daar kunnen wij niets aan doen.”

Verder laat ze weten dat het onderwerp aanmeldingsprocedure voor scholen een vervolgdossier is. “We konden er niet meer over zeggen omdat we nog niet verder kunnen. 16 september pas was er een studiedag, dat moet dan verwerkt worden, gaat naar het schepencollege,... Een commissie samenroepen moet je acht dagen op voorhand doen en dat was praktisch al niet meer haalbaar. Hadden we dat toch gedaan met vertraging dan hadden we slechts vier dagen vooraf aangekondigd en hadden ze daar weer commentaar op gehad. Je kan gewoon niet goed doen voor hen”, klinkt het bij Moons. “Momenteel is het heel druk door de opmaak van het meerjarenplan. Daarnaast komen de twee commissies elke maand alternerend samen. Dat is meer dan vroeger.”

“We willen op een rustige manier overleg plegen. Hoe het in de toekomst verder moet? Zolang de oppositie rancuneus blijft zal er niet veel veranderen vrees ik”, sluit Moons af.