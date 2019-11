Londerzeels trio slaat opnieuw de handen in elkaar voor catering tijdens de feestdagen Margo Koekoekx

22 november 2019

11u18 2 Londerzeel Tijdens de feestdagen kan Londerzeel en omstreken weer genieten van de kunsten van Kok&Co. De traiteursdienst bestaat uit drie ondernemende vrienden die vorig jaar last-minute voor hun proefstuk gingen. Daar slaagden ze met glans door het leveren van maar liefst 400 hoofdgerechten. Dit jaar gaan ze er opnieuw voor.

Omar Verhoeven (23), Ward Lanszweert (25) en Stan De Pauw (26) slaan voor de tweede keer de handen in elkaar op culinair gebied. Het trio kent elkaar al sinds de lagere school, zat samen op Chiro en gaf daar ook vier jaar leiding.

Het stond in de sterren geschreven dat Omar een goede kok zou worden Stan De Pauw over kok Omar Verhoeven

Na een succesvolle feestperiode vorig jaar, het mogen verzorgen van de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis én een poolparty bij één van de schepenen, begon het bij alle drie opnieuw te kriebelen. Ze gaan er weer voor. De website is aangepast, de kok nam twee weken verlof op zijn werk en ze stellen alles op punt om weer een leuke, drukke periode tegemoet te gaan. “Elk heeft zijn specialiteit, dat maakt dat we dit project vorig jaar op zo’n korte tijd hebben kunnen realiseren”, vertelt Stan.

Dit jaar hebben ze als enige doel mensen laten genieten en een uitdagende tijd hebben. “Vorig jaar was het doel: ons zotte last-minute idee laten slagen. Nu weten we ongeveer waar we aan toe zijn.”

Bekendste paella

Zelfs als het een even groot succes wordt, zouden ze het niet als voltijdse job doen met hun drieën. “Omar zou het wel kunnen om volledig voor zichzelf te beginnen. Maar gezien wij meer de communicatie, het grafisch ontwerp en de organisatie voor onze rekening nemen, zit daar voor ons geen voltijdse job in. Onze affiniteit met het koken an sich is niet zo hoog. Ward is digitale designer en ik freelancer in communicatie en events. We wouden vooral een nieuwe uitdaging aangaan en mensen laten proeven van Omars kookkunsten”, klinkt het enthousiast. “Of dat zo speciaal is? Het stond jaren geleden al in de sterren geschreven dat hij kok ging worden. Zijn paella is goed gekend in Londerzeel! Die maakte hij vroeger al op Chirokamp of op een eetfestijn. Echt de moeite!”

Het nieuwe menu staat ondertussen al online. “Mijn eigen favoriet vorig jaar was de Vitello tonato, om vingers af te likken! Dit jaar staan de scampi op mijn nummer één, al ben ik echt benieuwd naar het duo van wildkroketten maar die heb ik nog niet geproefd”, klinkt het bijna smakkend bij Stan.

Negen dagen start-up

Het idee ontstond vorig jaar op café. De jonge mannen vonden dat meerdere mensen moesten kunnen genieten van de kookkunsten van Omar, die koksschool volgde in Spermalie en werkt in De Warande. Amper negen dagen later was alles ontworpen, gedrukt, klaar om te starten.

Ze verzorgen zowel familiefeesten als individuele menu’s en rijden daarvoor met drie auto’s rond om alles op tijd te leveren of je kan het zelf ophalen aan voetbalclub SK Londerzeel. De keuken daar mogen ze gebruiken in ruil voor hulp tijdens diens steakdag.

Zelf benieuwd naar wat deze ondernemende Londerzelenaren uitspoken? Neem een kijkje op hun website koknco.be of op de Facebookpagina Kok&Co.