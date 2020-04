Londerzeels burgemeester roept inwoners op om massaal mondmaskers te maken Robby Dierickx Margo Koekoekx

18 april 2020

15u39 0 Londerzeel In een videoboodschap op de gemeentelijke Facebookpagina roept Londerzeels burgemeester Conny Moons (LWD) haar inwoners op om massaal mondmaskers te maken. De buit mag afgegeven worden bij de technische dienst in deelgemeente Malderen.

Met 51 bevestigde besmettingen doet Londerzeel het volgens burgemeester Conny Moons nog redelijk goed. De voorbije weken kregen de inwoners ook al twee folders met informatie over het coronavirus in de brievenbus. Daarnaast is Moons tevreden met de initiatieven die opgestart worden om mekaar te helpen. “Maar ik roep de inwoners nu op om massaal mondmaskers te maken”, aldus nog de burgemeester in een videoboodschap op de gemeentelijke Facebookpagina van Londerzeel. “Alle informatie over de maskers staat op onze gemeentelijke site. Wie een lading gemaakt heeft, mag ze afgeven bij de technische dienst in Malderen.”