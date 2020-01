Londerzeel zet actieplan op poten na vechtpartij: “Het is duidelijk dat dergelijke problemen niet snel door enkele eenvoudige acties kunnen opgelost worden” SHVM

28 januari 2020

18u04 2 Londerzeel Naar aanleiding van de vechtpartijen die afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden op onder andere de parking van Colruyt, heeft burgemeester Conny Moons in samenwerking met de lokale politie KLM en het parket een actieplan op poten gezet. Daarbij zal er onder andere naar de thuissituatie van de betrokken jongeren gekeken worden en zal er overleg gepleegd worden met verschillende scholen. Verder wordt ook de aanwezigheid van de politie op risicogevoelige plaatsen opgedreven en zullen er extra camera’s ingezet worden. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de afgesproken maatregelen de rust en veiligheid zullen doen weerkeren”, meent burgemeester Moons.

Beelden van vechtpartijen in Londerzeel deden de gemoederen bij buurtbewoners hoog oplopen. Filmpjes van het incident werden massaal gedeeld op sociale media en heel wat mensen uitten hun bezorgdheid. Burgemeester van Londerzeel Conny Moons bleef dan ook niet bij de pakken zitten en pleegde maandagochtend een spoedoverleg met het parket Halle-Vilvoorde en de lokale politie K-L-M.

Meerdere incidenten

“Door de druk bekeken en becommentarieerde beelden op sociale media kwam de problematiek van ontoelaatbaar gedrag van bepaalde jongeren prominent op de voorgrond”, zegt Moons. “Er deden zich de voorbije maanden ook al eerdere incidenten voor, waardoor de politie al geruime tijd onderzoek voert. Meerdere mensen, hoofdzakelijk minderjarigen, konden daardoor al geïdentificeerd en geïnterpelleerd worden.”

Maar volgens Moons zullen eenvoudige acties dergelijke problemen zoals die van afgelopen vrijdag niet verhelpen. Uit het overleg ontstond vanuit dat idee een integraal actieplan, gestoeld op meerdere pijlers. Ten eerste zet het parket in op identificatie van de jongeren die betrokken waren bij de gevechten. Vervolgens wordt naar de thuissituatie van de jongeren gekeken en worden de mogelijkheden van het nieuwe jeugddelinquentierecht onderzocht. Het parket stuurt in deze de politie aan en heeft de leiding van het onderzoek.

Meer blauw op straat

Ook zal de aanwezigheid van de politie op risicogevoelige plaatsen sterk worden opgedreven, dit zowel door middel van zichtbare controles, als door discrete observaties. Bovendien zullen er extra camera’s worden ingezet. “Tegen nieuwe vormen van overlast zal onmiddellijk opgetreden worden, waarbij ook in de loop van de volgende weken de verbaliserende mogelijkheden van de gemeente zullen uitgebreid worden.”

Tot slot start een proactieve samenwerking tussen verschillende actoren op het terrein, zoals scholen, deskundigen, ouders, handelszaken, ordehandhavers en vertegenwoordigers van jongeren. Dit om het probleem duurzaam in de diepte aan te pakken en niet louter te resulteren in een verschuiving van de overlast naar andere plaatsen binnen en buiten de gemeente. Een taskforce zal regelmatig de resultaten van de afgesproken acties opvolgen.

Heft in eigen handen

Burgemeester Moons is naar eigen zeggen tevreden over de uitkomst. “Reeds enige tijd levert politiezone KLM mooi werk achter de schermen om deze jongerenproblematiek in kaart te brengen. Ook merkte ik een sterke wil om de inspanningen nog te verhogen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de afgesproken maatregelen de rust en veiligheid zullen doen weerkeren.”

Tot slot roept ze alle burgers op om zich niet te laten meeslepen. Dat doet ze nadat enkele buurtbewoners een Facebookgroep oprichtten waarin ze mensen oproepen om het heft in eigen handen te nemen en vrijdag af te zakken naar de bibliotheek van Londerzeel om er jongeren aan de tand te voelen. “Doe dit niet! Het zal alleen maar tot verdere escalaties leiden en kan zware juridische gevolgen hebben indien men hierbij de wet zou overtreden.”