Londerzeel weigert vergunning voor islamitisch cultuurcentrum

25 september 2019

19u15 0 Londerzeel Het schepencollege van Londerzeel weigert de vzw Firdaws een vergunning om een kantoorruimte in de Steenkapperstraat om te vormen tot een islamitisch cultuurcentrum. De vzw diende eind juni bij het gemeentebestuur een aanvraag in om de bestemming van deze ruimte te wijzigen tot ‘gemeenschapsfunctie’.

“Het is voor ons vooreerst niet duidelijk wat de exacte activiteiten zijn van deze vzw, hoeveel leden ze telt en wat men er in deze ruimte wil gaan realiseren”, aldus burgemeester Conny Moons (LWD). De meerderheidspartijen LWD, CD&V en Groen gaven vorige maand al aan dat een moskee op deze locatie ‘absoluut onbespreekbaar’ is.

In deze residentiële buurt zijn er volgens Moons ook te weinig parkeerplaatsen om culturele activiteiten te gaan organiseren. “Het project overstijgt de draagkracht van de omgeving. Bovendien verzet ook de algemene vergadering van mede-eigenaars van het gebouwencomplex, waarin het kantoor zich situeert, zich unaniem tegen dit project”, aldus de burgemeester.

De statuten van de vzw Cultureel Centrum Firdaws stipuleren “dat ze haar leden de mogelijkheid wil bieden om hun cultuur en religie in alle sereniteit te beleven” en “sensibiliseren tot openheid naar andere culturen en religies”. De vzw wil ook de sociale en culturele ontwikkeling van de leden bevorderen met socioculturele, educatieve en recreatieve activiteiten en hen aan te moedigen aan vorming en ontmoeting met andere culturen om de integratie in de Belgische samenleving te bevorderen.