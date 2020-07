Londerzeel tovert grondhopen om tot tijdelijk mountainbikeparcours Margo Koekoekx

23 juli 2020

18u37 0 Londerzeel In Londerzeel naast het recyclagepark werden hopen overtollige grond omgetoverd tot een tijdelijk mountainbikeparcours met leuke hindernissen. Wil je de kinderen in het oog houden? Geen probleem, dat kan vanop de uitkijkpost.

Een feestelijk inhuldiging met veel volk, toeters en bellen kan uiteraard niet. Maar we mogen het wel van de daken schreeuwen: Komt dat zien! Komt dat zien! Gemeente Londerzeel verklaart het nieuwe bikepark voor geopend. Zowel jonge enthousiastelingen als beginnende mountainbikers kunnen zich uitleven op het parcours van 500m lang.

De gemeente kon op steun rekenen van Angelo De Clercq van Cycling Vlaanderen bij het uitbouwen van het fietspark.

“Het parcours is maar tijdelijk”, klinkt het. Op de lap grond tussen het recyclagepark en de begraafplaats in Beemden slaat de gemeente overtollige grond op. “Tot er elders dringend grond te veel of te weinig is, ligt dit parcours klaar voor wie wil. Dus profiteer ervan zolang het duurt! We beloven alvast minimaal twee maanden fietsplezier.”