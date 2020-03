Londerzeel organiseert infomomenten brand- en diefstalpreventie SHVM

02 maart 2020

09u35 0 Londerzeel De gemeente Londerzeel organiseert op 11 maart haar eerste infomoment van dit jaar over brand- en diefstalpreventie in woningen.

In totaal organiseert de gemeente, in samenwerking met de lokale politie K-L-M (Kapelle-op-denBos/Londerzeel/Meise) en de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, vier infomosessies over brand- en diefstalpreventie in woningen. “Inbraak en brand zijn immers één van de belangrijkste risico’s voor onze woningen wat veiligheid betreft”, klinkt het bij de gemeente.

Tijdens de infomomenten zal de diefstalpreventieadviseur van de politiezone K-L-M onder andere toelichten hoe woningen beter beschermd kunnen worden tegen diefstal, maar ook welke organisatorische maatregelen er genomen kunnen worden en hoe je moet handelen bij verdachte situaties.

Ook de brandpreventieadviseur van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West zal nuttige tips geven over hoe je het risico op een woningbrand kan verminderen. Daarnaast zal de brandweer informatie geven over het verplicht gebruik van rookmelders, hoe je veilig kan barbecueën en op welke veilige manier je een kachel moet gebruiken en onderhouden.

Het eerste infomoment vindt plaats op 11 maart in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap in de Sint-Jozefstraat 44 in Londerzeel. De drie andere infosessies staan gepland op dinsdag 17 maart 2020, dinsdag 6 oktober 2020 en woensdag 14 oktober 2020, elk van 19.30 uur tot 23 uur.